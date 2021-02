3 x 300 kilometer fietsen vóór zonsondergang, van huize Van der Poel tot maison Poulidor voor goed doel

HOOGERHEIDE/PUTTE - Fietsen tot zonsondergang, 900 kilometer in drie dagen, om geld in te zamelen voor de Stichting Titurel in Putte. Voor dat goede doel van de Stichting Grote Prijs Adrie van der Poel gaat de oud-wereldkampioen in juni zelf op de pedalen, samen met voorzitter Jan Prop.

De GP-stichting organiseert jaarlijks in Hoogerheide de finale van de wereldbeker veldrijden, of het WK. Sinds 2018 houden ze in juni ook het evenement Uniek Sporten. Mensen met een beperking kunnen dan fietsen met hun idolen. Door corona ging dat vorig jaar niet door en ook in 2021 wordt dat geen haalbare kaart.

Als alternatief nemen organisator Jan Prop en Adrie van der Poel van 24 tot en met 26 juni deel aan ‘Chasin the Sunset’, een bucketlist-fietsevent voor fanatieke wielrenners. De Van der Poel/Poulidor-editie 2021 begint in Kapellen, waar oud-Hoogerheidenaar Van der Poel al jaren woont met zijn vrouw Corinne en hun zoons Mathieu en David zijn geboren.

Volledig scherm Organisator Jan Prop van wereldbekerveldrit GP Adrie van der Poel in Hoogerheide gaat met de oud-wereldkampioen in drei dagen 900 kilometer fietsen voor het goede doel, de Stichting Titurel. © Pix4Profs/Tonny Presser

Ode aan ‘Poupou’

Na drie loodzware etappes van circa 300 kilometer, die voor zonsondergang voltooid moeten zijn, eindigt de tocht in Saint-Léonard-de-Noblat in hartje Frankrijk, daar waar de populaire wielerlegende Raymond Poulidor woonde en eind 2019 overleed. ‘Poupou’ was de schoonvader van Van der Poel en opa van Mathieu en David.

Prop fietst samen met oud-wielrenner Huub Kools, die nu werkzaam is bij Fristads Workwear in Breda. De naam van het fietsmaatje met wie Van der Poel een duo gaat vormen wordt later bekend gemaakt. Beide GP-bestuurders zamelen met hun uitputtingsslag geld in voor de Stichting Titurel in Putte, die is gespecialiseerd in huisvesting en dagbesteding voor mensen met autisme, psychische problemen of verstandelijke beperking.

Fietsende cliënten Titurel

Bij de wielermiddag Uniek Sporten doet Titurel, met woongroepen in Hoogerheide en Putte, steevast mee met een grote groep cliënten. ,,Nu dat event niet door kan gaan, is de grote verbouwing op de locatie Putte een prachtig doel om ons voor in te zetten", aldus Prop.

Volledig scherm Bij het evenement Uniek Sporten van de GP Adrie van der Poel kunnen mensen met een beperking fietsen met hun idolen. Door corona ging het evenement in 2020 niet door en ook dit jaar niet © Tonny Presser © 2018 Meer informatie en inschrijvingsopties zijn te vinden op chasinthesunset.com. Wie de teams van de GP Van der Poel wil steunen met een donatie kan terecht op linkpay.nl/stichtinggroteprijsadrievander/chasin-the-sunset-jan-prop.