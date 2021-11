3,5 kilo illegaal vuurwerk ingenomen in Ossendrecht

EOD ingescha­keld na vondst ruim 300 kilo illegaal vuurwerk in rijtjeswo­ning in Ossend­recht

OSSENDRECHT - In een rijtjeswoning in Ossendrecht is zaterdagmiddag 336 kilo illegaal vuurwerk ontdekt door de politie. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werden ingeschakeld om explosief poeder mee te nemen. De 26-jarige bewoner is aangehouden.

