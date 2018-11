29 Huiskamers open voor artiesten: Bergs duo Burger & Ko opent Muziek bij de Buren

In totaal 29 huiskamers worden zondagmiddag 9 december opengesteld voor evenzoveel vaak regionale artiesten.

Een van die acts is het duo van René Burger en John van Kooten. Burger (48), ex-freelance journalist van BN DeStem, verzorgt normaliter Nederlandse taallessen aan vluchtelingen en expats, Van Kooten (66) is beeldend kunstenaar/energetisch therapeut. Mannen met akoestische gitaren die voor een uitgebalanceerd emotioneel geheel van tekst, muziek en geluid gaan. Ze hebben een kleine twintig eigen songs en een paar covers van REM, Paul Simon en The Beatles op zak.

Snot

Burger: ,,We maken los van elkaar al lang muziek. Ik begon in de schoolband Snot en maakte als student psychedelische muziek. Daarna heb ik lang niet gespeeld. Na mijn 40ste - sinds mijn huwelijkscrisis - ben ik veel liedjes gaan schrijven.''

John van Kooten speelt al sinds zijn tiende, drums en gitaar. ,,Eerst met mijn toenmalige bovenbuurjongen, de accordeonist Cees Simons, later in de beatgroep The Moslems, toen die bandnaam nog kon, en kortstondig in Wannes Raps, een folkgroep die op de Gentse Feesten debuteerde. Met Fred de Ron heb ik jaren de musicals voor het Mollerlyceum gemaakt.''

Mindere tijden

De mannen ontmoetten elkaar in 2012 toen ze beiden hun huwelijk zagen sneuvelen. Burger: ,,In mindere tijden, schrijf je betere liedjes. In het Engels, maar ook het Nederlands, zoals Mona Lisa. De muziek is tijdens een repetitie bij John in Oud-Borgvliet ontstaan. De tekst gaat over het jaar vóór het mis ging. Een eenzaam jaar, terwijl je nog wel met je vrouw bent. Ik werkte in Rotterdam en op een halte van buslijn 101 daarheen zag ik in een abri een lingerieposter van H&M hangen. Ik werd verliefd op die vrouw. Ze straalde, maar ze hing achter glas en was onbereikbaar. Een metafoor voor mijn eigen vrouw thuis.‘’

Racoon

'Burger en Ko' merkten hoe mooi het is om eens per week je ei in muziek kwijt te kunnen. Het lucht op. Leuk is dat de pas 16-jarige Kim, dochter van John, soms een liedje van Racoon, The Rolling Stones en Dolly Parton komt meezingen. Dat doet ze ook tijdens Muziek bij de Buren. Dat wordt haar tweede optreden, maar ze stond al voor hetere vuren. Vorig jaar danste ze voor 45.000 mensen bij Jan Dino en Trijntje Oosterhuis in de Rotterdamse Kuip.

Burger & Ko (en Kim van Kooten): Opening Muziek bij de Buren (12.00 uur) Café Atelier, Borgvlietsedreef 176, om 14.30 en 16.00 uur Lievevrouwestraat 9, Bergen op Zoom