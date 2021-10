28.000 arbeidsmigranten kunnen nu ook naar de huisarts, op beeld

Drie huisartsen in Etten-Leur hebben een plan bedacht om arbeidsmigranten in West-Brabant een betere toegang tot de gezondheidszorg te geven. Het initiatief is uniek voor Nederland en zal als het slaagt, zo is de verwachting, elders in Nederland navolging krijgen.