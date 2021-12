25 woningen in bouwplan Walhoeve bij Hoogerheide: ‘Parkachtig erf met variatie aan huizen’

Op een nu braakliggend terrein komen grondgebonden (koop)woningen in een groene, parkachtige omgeving, met twee vrijstaande huizen, acht 2-onder-1-kappers, zes seniorenwoningen (twee keer 3-onder-1-kap), plus zes hoek- en drie tussenwoningen.

Helmig Makelaardij uit Halsteren benaderde in 2019 Maas-Jacobs Vastgoed om dit plan mede te ontwikkelen voor de hoek Ossendrechtseweg 61 met de Mgr. Poelsstraat in Hoogerheide. De bestaande woning op 61 en het bakkershuisje worden ingepast. ,,We slopen wel een oude schuur die op instorten staat", vertelt Bas Willemse van Maas-Jacobs.

Compensatie voor stikstof

Beide partijen richtten samen HelMa Vastgoed op, kochten de grond, maar werden twee jaar opgehouden door de stikstofcrisis. ,,Daar is nu compensatie voor", aldus Willemse.

De gemeente Woensdrecht werkt graag mee aan wijziging van het bestemmingsplan. ,,We zijn er blij mee. Dit past prima in onze woonvisie”, zegt woordvoerder Jan Prop. ,,Zonde dat het al jaren braak ligt. Nu is het een hondenuitlaatplaats, geen fraai zicht.”

Energieneutraal wijkje

Er komen twee ontsluitingen op de Ossendrechtseweg. In het vrijwel energieneutrale wijkje moet zo een erf- en parkidee ontstaan, met een wadi voor opvang van regenwater, plus groen en bomen. Parkeren gebeurt binnen het plangebied. De bouwstijl met hout en steen moet ‘natuurlijk wonen’ uitstralen.

,,De prijzen zijn nog niet bekend. In principe wordt alles koop", aldus Willemse. ,,We hopen in de zomer van 2022 door de procedure heen te zijn, dan kan de verkoop starten. ,,We spraken al met de buurt, die is overwegend positief.” Bij ecologisch onderzoek werden vleermuizen aangetroffen. Daarvoor zijn alternatieven in gang gezet.

