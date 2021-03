25-jarige man uit Roosendaal aangehouden voor bezit softdrugs

‘Niet consumeren voor deur horeca’, waarschuwt Woensd­recht

26 februari HOOGERHEIDE/HUIJBERGEN - Nadat het vorig weekend flink druk was in de buurt van horecazaken, benadrukt de gemeente Woensdrecht dat consumenten iets te eten of te drinken mogen afhalen, ook alcohol, maar dat niet bij een café of restaurant in groepjes mogen nuttigen.