25-jarige Bergenaar spuugt portier in het gezicht

Wijkcentra in Bergen op Zoom door corona in geldproble­men

8 september BERGEN OP ZOOM - De Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) zit vanwege de coronacrisis in financieel zwaar weer. De stichting stevent dit jaar af op een verlies van 170.000 euro. ,,Zonder financiële compensatie kunnen we niet alle buurthuizen openhouden”, stelt bestuurder Ad van Rijen. ,,We zijn met de gemeente in gesprek over een oplossing voor 2021.”