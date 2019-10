23-jarige drugsdealer gepakt met 116 pakketjes cocaïne in Hoogerheide

90's No Limits viert tiende editie met festival

12:03 BERGEN OP ZOOM - Charly Lownoise & Menthal Theo, 2Unlimited, Vengaboys. In tien jaar 90's No Limits zijn er al veel artiesten en dj’s in de festivaltent voorbij gekomen. Volgend jaar is de tiende editie alweer en organisator Focus Events pakt flink uit, vertelt René Hopmans.