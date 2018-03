2290 pakken koffie voor Voedselbank Goed Ontmoet

1.117.901 punten

Het inzamelen van de koffiepunten was een actie van de Lions Club. ,,We kijken tevreden terug omdat we 1.117.901 punten hebben ontvangen wat 2290 pakken koffie heeft opgeleverd'', zegt Hans Aalders van de plaatselijke Lions. Met zoveel punten staat de regio Bergen op Zoom landelijk op een derde plek. Want de actie met de koffiepunten is iets dat alle Lionsclubs over heel Nederland hebben gedaan eind vorig jaar. ,,De inwoners hebben massaal gereageerd'', aldus Aalders over het succes van de inzameling hier. Landelijk wisten alle Lionclubs samen maar liefst 44 miljoen DE-koffiepunten in te zamelen.