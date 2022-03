22 bomen herdenken de 22 coronadoden in Steenbergen en zijn het begin van het levensbos

Debat Woensd­recht­se lijsttrek­kers vat geen vlam: 'Wat zijn jullie lief voor elkaar’

HUIJBERGEN - ‘Wat zijn jullie lief voor elkaar’, riep iemand vanuit de zaal die vrijdagavond aanwezig was bij het Woensdrechtse lijsttrekkersdebat in MFC De Kloek in Huijbergen. En daar had hij gelijk in.

5 maart