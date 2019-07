200 Canadese militairen marcheren door Bergen op Zoom: eerherstel voor de ‘Assepoesters onder de strijdkrachten’

Na de kranslegging op de Canadese begraafplaats marcheren de Canadezen vanaf Plein 13 naar het Markiezenhof. Letterlijk in de voetsporen van de Canadezen die najaar 1944 vochten in de Slag om de Schelde, zoals Luitenant-Kolonel Eric Quirion even later zegt. Een indrukwekkend spektakel dat veel toeschouwers trekt. Op het binnenplein van het Markiezenhof worden de Canadezen welkom geheten door 'deputy mayor' Peter van der Velden. Hij bedankt Canada voor het bevrijden van Bergen op Zoom en laat trots voor de eerste keer het muziekstuk 'Helden van de Schelde' horen. Want hoewel die slag bepalend is geweest voor het verdere verloop van de oorlog, was er nooit een symfonie voor geschreven. Daarom hebben de gemeente en de stichting Bevrijding Brabantse Wal aan Bergenaar Steven Dietvorst, componist en muzikant bij het Koninklijk Nederlands Luchtmacht Orkest, gevraagd om een muziekstuk te componeren.

In de Nederlandse geschiedenis is de omvang en het belang van de Slag om de Schelde, in het najaar van 1944, lang onderbelicht gebleven. Canada speelde in die strijd een sleutelrol. 'The Cinderella army' wordt het leger genoemd, vertelt militair attaché Tim Young. De 'sloofjes' onder de Britse strijdkrachten, die havens moesten veroveren onder moeilijke omstandigheden. En dat met onvoorstelbaar grote verliezen als gevolg, daarvan getuigt onder meer de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom.

Na de plechtigheid hebben de militairen even vrij en strijken neer op de terrasjes op de Grote Markt. ,,We zijn gisteren aangekomen in Lille en hebben vanochtend ook een bezoek gebracht aan de Canadeze begraafplaats in Vimy en het Bevrijdingsmuseum in Zeeland'', vertelt Francis Sevigny, een van de militairen. Hij maakt deel uit van een corps van techneuten. ,,Op de begraafplaats zagen we de graven van onze collega's, indrukwekkend'', vertelt hij. Het historische centrum van Bergen op Zoom vindt hij prachtig en hij vraagt Hans Stumpel van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal honderduit over de betekenis van de kruizen in het Bergse Wapen. Vanuit Bergen op Zoom vertrekken de militairen later op de dag naar Nijmegen waar ze meelopen in de Vierdaagse.

Volledig scherm 200 Canadese militairen bezochten dit weekend Bergen op Zoom, ter nagedachtenis aan de bevrijding. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

