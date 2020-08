20 maanden cel geëist voor steek in hals

Corona-explosie Bergen op Zoom: ‘Marokkaan­se gemeen­schap beter bereiken’

6:00 BERGEN OP ZOOM - Corona woekert in Bergen op Zoom sinds de grens met België is opengegaan en Marokkaanse families elkaar over en weer opzoeken. ,,Dan is het buitengewoon lastig elkaar niet te omhelzen. Nadat je elkaar zolang niet hebt gezien.”