20-jarige Nadir Baali lijsttrekker van PvdA Steenbergen

STEENBERGEN - De PvdA in Steenbergen kiest voor verjonging. De 20-jarige Steenbergenaar Nadir Baali is woensdagavond gekozen als lijsttrekker.

Baali is 'vereerd'. De jonge sociaaldemocraat heeft zich twee jaar geleden bij de partij aangesloten. Sindsdien is hij erg actief. ,,In die twee jaar is het me opgevallen dat dezelfde gezichten al heel lang in de raad zitten. En de verwachting is dat dat wel zou blijven.''

De PvdA kon dus wel een nieuw gezicht gebruiken. ,,En als nieuweling in de raad komen is natuurlijk al goed. Maar als lijsttrekker ben je meteen het gezicht van verfrissing. En je hoort in de samenleving toch vaak dat het altijd dezelfde gezichten zijn.''

De kans was er. Willem van den Berge uit Dinteloord gaf aan na deze raadsperiode niet meer terug de raad in te gaan. En dus woog Baali het voor zichzelf af: lijsttrekker worden was best een haalbaar doel, dacht hij.

Enthousiasme

Voorzitter van de PvdA, Leon Aanraad, is blij met de jonge lijsttrekker. ,,De jonge PvdA'ers in het land zijn heel erg actief. Ook onderling. Dat enthousiasme dat ze mee brengen, dat weet Nadir ook op onze leden over te brengen.'' Hij vervolgt: ,,Ik denk dat we met de overgang van Willem naar Nadir een succesvolle doorstart kunnen maken als PvdA.''

Baali is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het schrijven van het verkiezingsprogramma van de PvdA. ,,Dat is het beste samen te vatten in een trots, zorgzaam en mooi Steenbergen.''