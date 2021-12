20.000 euro om meer Steenbergenaren te laten bewegen

Horeca open met Kerstmis of toch maar bezorgen? ‘We schakelen sneller dan Max Verstappen’

Mag de horeca tot vijf uur open met kerst, tot later of misschien wel helemaal niet? Met al die onzekerheid is het lastig plannen maken. Madeleine Philp, floormanager van brasserie De Berk in Bergen op Zoom: ,,Áls we open mogen, ga ik heel hard juichen. Snel schakelen? Joh, in deze coronatijd schakelen we sneller dan Max Verstappen.”

12 december