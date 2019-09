20.000 bezoekers bij Open Monumentendag in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat

Niets dan lof voor avondvier­daag­se nieuwe stijl in Steenber­gen

13 september STEENBERGEN - Niets dan lof over de avondvierdaagse nieuwe stijl in Steenbergen. Van de routes tot de traktaties onderweg. Alles is beter dan het was. Daar zijn de 550 deelnemers het over eens. De organisatie doet het volgend jaar graag dunnetjes over. ,,We krijgen niets dan complimenten. Dat geeft je energie”, zegt medeorganisator Simone de Kock.