2,5 miljoen extra voor Bravis? ‘Scherper toezicht nodig op financiën nieuw ziekenhuis’

Galerie Arsis raakt langzaam gevuld met Hoge Luchten

BERGEN OP ZOOM - Trudie Vrolijk is een van de 101 kunstenaars die deze dagen een kunstwerk inlevert bij Galerie Arsis aan het Zuivelplein in Bergen op Zoom. In de hoop dat het werk straks schittert in de Tuinkamer van stadspaleis Het Markiezenhof.

31 januari