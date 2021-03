1774 mensen weten wel hoe Bergen op Zoom kan bezuinigen, zij vulden de enquête in

DEZE WEEK in... 1985 Waarom Hennie Kuiper Mil­aan-Sanremo won in 1985? ‘Niet omdat ik iemand heb belazerd’

19 maart Hennie Kuiper is nog altijd de laatste Nederlandse winnaar in Milaan-Sanremo. Denkt hij dat na zaterdag nog te zijn? ‘Mathieu van der Poel soms? Ik zeg: pas ook op voor Bauke Mollema.’ Omdat hij net zo’n stoemper is als Kuipertje in 1985 wellicht.