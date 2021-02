16-jarige jongen aangehouden voor stelen kerstcadeaus uit auto in Steenbergen

Alle recente geboortes digitaal gemeld, corona helpt Woensd­recht aan 100%-sco­re

10 februari HOOGERHEIDE - Van de vijf jongste baby's in de gemeente Woensdrecht zijn de geboorteaangiftes stuk voor stuk digitaal geschied. Die 100 procent-score is een sprekend voorbeeld van de omslag in de dienstverlening die door corona nu vooral online gebeurt.