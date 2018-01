15-jarige inbrekers op heterdaad betrapt in Tholen

Criminaliteit daalt: minder inbraken, overvallen en geweld, maar veel meer moord en doodslag

12:02 De geregistreerde criminaliteit in Zuidwest-Nederland is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2017. Naast een forse afname van woninginbraken, overvallen en geweldsincidenten, daalden ook de diefstallen van auto’s en bedrijfsinbraken. Aan de andere kant is er een flinke toename in moord- en doodslagzaken. Ook straatroven en zedendelicten laten een stijging zien.