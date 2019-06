1400 hennepplanten aangetroffen in natuurgebied op rand van Zeeland

Fontein Binnen­schel­de voorlopig stilgezet

23 juni BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft zondag de fontein in de Binnenschelde uitgezet. Aanleiding is de onrust bij inwoners die is ontstaan na berichten van Omroep Brabant over de aanwezigheid toxische blauwalg. De nevel die uit de fontein komt, zou volgens een algenexpert schadelijk zijn bij inademing.