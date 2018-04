14-jarige Yoebe Hollestelle uit Bergen op Zoom speelt tijdens uitreiking Guitar Award

Soms is het leven simpel. Op zijn vierde mocht Yoebe Hollestelle een elektrische gitaar vasthouden en zijn levenspad stond vast: 'Ik wil later gitarist worden.' Het bleken geen loze woorden. In het weekend zit Yoebe Hollestelle (14) al in zijn eerste rockband (Rock Season, met vier leeftijdsgenoten), door de week gaat hij naar de Havo/VWO voor Muziek & Dans (HMD) in Rotterdam, als vooropleiding van het Conservatorium. Daar hoopt Yoebe over een jaar of drie aan te kunnen beginnen. ,,De gitaar is een prachtig instrument. Je kunt er gelijkertijd zowel akkoorden als melodieën op spelen. Dat vind ik interessanter dan alleen melodieën op bijvoorbeeld een trompet."

Yoebe volgde als kind lessen op het CKB, op een klassieke akoestische gitaar. Het boeide hem maar matig. De lessen stopten. Yoebe wilde namelijk elektrisch, maar dat mocht daar pas vanaf zijn twaalfde. Het keerpunt kwam op zijn tiende. Yoebe bezocht met zijn vader The Wall van Roger Waters in Werchter. Daarna ging hij er volledig voor. Op een elektrische gitaar, bij Maxim Slock als leraar sindsdien, naast zijn wekelijkse instrumentale lessen op de HMD, gegeven door Erik Ball. ,,Ik wil spelen als David Gilmour in Pink Floyd. Zijn solo's zijn melodisch. Hij speelt vanuit het hart. Dat maakt het zo goed, want technisch is het allemaal wel te doen."

Yoebe wil niet arrogant overkomen. Hij meent wat hij zegt. Technisch is hij bijzonder onderlegd voor zijn jonge leeftijd. ,,Zet hem achter een piano, laat hem even pielen en hij is ermee weg", aldus zijn terecht trotse ouders Niels en Celesta. Het was even schrikken en stuiteren voor Yoebe toen hij de uitnodiging van Sena ontving om, begeleid door de band van Anouk, vóór de uitreiking van de Guitar Award voor Joe Satriani in Gebouw-T te komen spelen. ,,Ik was blij verrast. Even heb ik overwogen het nummer Cryin' van Satriani zelf te spelen. In overleg met Maxim Slock werd het Red Baron van Billy Cobham, in de versie van Guthrie Govan. Zenuwachtig? Valt mee. Ik ga op het podium gewoon mijn ding doen. Meer kan ik niet doen."