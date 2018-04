13-jarige Sam Vermaat uit Halsteren rekent op titels bij NK snowboarden

Sam, die vorig jaar in het Zwitserse Laax zeer succesvol was en de drie wedstrijden waaraan hij deelnam won, schat zijn kansen dit jaar in de Franse Alpen ook weer hoog in. ,,Vorig jaar kwam ik uit in de categorie Youth Men en won toen de Nederlandse titels bij de disciplines Freestyle, Big Air en Half Pipe. Ik kom nu uit in de categorie Rookie Men en krijg ik met oudere tegenstanders tot en met 15 jaar te maken. Maar ik ben hoopvol. Ik wil overal de beste zijn.''

Weken in buitenland

Om op hoog niveau te kunnen presteren verblijft Sam jaarlijks ongeveer tien weken in het buitenland, traint hij drie keer in de week bij Skidôme in Rucphen of SnowWorld in Zoetermeer, twee keer in de week doet hij aan krachttraining in een sportschool, één keer in maand krijgt hij speciale krachttraining in Papendal en doet hij ook regelmatig aan trampolinetrainingen in Apeldoorn. Hij zit in een vwo-brugklas op 't Rijks in Bergen op Zoom waar hij in een LOOT-klas zit en ondersteund wordt in het beoefenen van zijn sport. Sam: ,,Ik heb vrijstelling van de vakken dans, muziek en gymnastiek en ik krijg vrij als ik moet trainen of aan wedstrijden meedoe.''