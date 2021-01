125 kinderen bij Kerststalletjestocht in Woensdrecht, puzzelroute krijgt mogelijk vervolg

interview Sommige mensen worden altijd gevraagd in het bestuur en Piet (69) uit Halsteren is er een van

28 december BERGEN OP ZOOM - Op 1 januari 1997 werd de gemeente Halsteren opgeheven en toegevoegd aan Bergen op Zoom. Het verzet tegen die herindeling was groot in Halsteren. De Dorpsraad is er het directe gevolg van. ,,Gelukkig hebben we het dorpse karakter van Halsteren weten te behouden.’'