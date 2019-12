12 jaar cel voor man die ex-vriendin Lara Sint Jago in Bergen op Zoom doodschoot

De rechtbank acht bewezen dat Onno R. in september 2018 Lara (25) doodschoot in haar flat aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. Onno R. verklaarde later dat zijn pistool ‘per ongeluk’ was afgegaan tijdens een spelletje met een vuurwapen bij Lara thuis. Daarbij zou Lara het wapen zelf tegen haar hoofd hebben gezet en de trekker hebben overgehaald.