11 oktober 1944: Mensen in Baarle-Nassau zitten in de schuilkelders

't Cromwiel in andere handen: ‘Optisport heeft een goede reputatie’

6:13 STEENBERGEN - De beheerder van ‘t Cromwiel in Steenbergen, Hydra Sport BV, is overgenomen door Optisport. Wat dat voor gebruikers precies zal betekenen, is nog niet bekend. ,,Ik heb het vertrouwen dat het goedkomt”, zegt wethouder Esther Prent.