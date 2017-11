11-11 en lampionoptocht Putte

Woensdrechtse mantelzorgers in het zonnetje gezet: 'Ik zorg met liefde en plezier voor mijn vrouw'

18:22 WOENSDRECHT - Mantelzorgers zijn het gewend om aandacht aan een ander te geven. Vrijdag krégen zij juist aandacht tijdens de dag van de Mantelzorger in café Non Plus Ultra in Woensdrecht.