100 op snelweg bij Bergen op Zoom: nu!

De cokelijn Lage Zwaluwe-Mil­aan: eis 5 jaar cel tegen verdachten uit Bergen op Zoom

11:31 BREDA - Tegen drie mannen uit Bergen op Zoom is dinsdag vijf jaar cel geëist vanwege de smokkel van 24,2 kilo cocaïne. Hun verhaal leest als een spannende misdaadroman, of een misdaadserie, zoals de jongste zei. De drie mannen hebben bekend dat ze schuldig zijn. Enige kanttekening: ,,We wisten niet dat het om cocaïne ging. We dachten dat het geld was.‘’