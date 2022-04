100 jaar Bulletje en Boonestaak: ‘Met schrijf- en tekenpen tegen het fascisme en nationalisme’

NIEUW-VOSSEMEER - Op 2 mei 1922 publiceerde dagblad Het Volk de eerste strip van tekenaar George van Raemdonck en auteur A.M. de Jong. Het A.M. de Jongmuseum blikt terug met de expositie 100 jaar Bulletje en Boonestaak.

Op zaterdag 9 april openen schrijver/socioloog Herman Vuijsje en burgemeester Ruud van den Belt de bijzondere expositie die vanaf 15.30 uur ook voor het publiek toegankelijk is. De tentoonstelling zoomt in op het bijzondere karakter van de stripreeks, want die was ondanks het feit dat die 100 jaar oud is, zeer vooruitstrevend.

Verandering

Bestuurslid Marc van Tienen (60) verdiepte zich voor de samenstelling in de onderlinge geschiedenis van de in Nieuw-Vossemeer geboren auteur A.M. de Jong en de Vlaamse beeldend kunstenaar George van Raemdonck. ,,Beide heren stonden voor verandering. Ze baanden een weg voor Nederlandstalige strips, die vooral in België mega-populair werden.”

,,Bulletje en Boonestaak was de allereerste en ontstond als tegenhanger van de vanuit het Engels vertaalde strip Jopie Slim die in De Telegraaf verscheen. Het linksere Het Volk wilde er jongeren mee aantrekken. Dat lukte, al werd de strip evenveel gelezen door volwassenen.”

De strip ontstond in Halsteren, waar Van Raemdonck destijds woonde. ,,Bulletje en Boonestaak waren kwajongens van verschillende komaf. Daar staken de makers stiekem zelf achter. Van Raemdonck was van goeden huize, een chique apothekersfamilie uit Antwerpen, De Jong kwam uit een arme arbeidersfamilie. De twee hadden een klik, dezelfde socialistische gedachten over vernieuwing, wereldverbetering, humor en fantasie.”

Onverantwoord

,,Een terugkerend thema was: ‘Het is niet overal op de wereld eender.’ De strip werd niet overal warm ontvangen. Conservatieve opvoedkundigen hadden moeite met de ‘rode’ makers en noemden de strip pedagogisch onverantwoord.”

Tijden veranderen. Zo zien we in door Halsternaar Jos Rampart vervaardigde introductiefilm en op de 27 thematisch samengestelde borden die het verhaal achter de tot 1937 verschenen strip vertellen. ,,De Jong nam nooit een blad voor de mond en ook de tekeningen van Van Raemdonck lieten weinig aan de verbeelding over. In heruitgaven zaten soms wijzigingen. Zo zwommen de jongens destijds naakt in de vijver, in gekuiste versies hadden ze plots een zwembroekje aan.”

Expositie 100 jaar Bulletje en Boonestaak: tot 24 september op zaterdag tussen 13.30 – 16.30 uur of op afspraak. Info: amdejongmuseum.nl