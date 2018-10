10 mille voor Hospice De Markies in Bergen op Zoom

Volkszanger Marijn van Geel is zaterdagavond een van de artiesten op het podium in de loods van jacht- en staalbouwbedrijf Bruijs aan de Havendijk. Hij warmt het publiek op voor een zinderende avond vol lokale en internationale artiesten. Met later in de avond Belle Perez en als afsluiter Alex Krijnen.

Die loods is een schitterend decor. De industriële ruimte is aangekleed met fuiken, olievaten en zeilen. Zelfs een jacht ontbreekt niet. Sfeervolle verlichting maakt het plaatje compleet. Het is de plek waar negen artiesten voor een avondvullend programma zorgen. En waarvan een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat.

Programma

Medeorganisator Bart Hoogmoed kijkt tevreden rond, terwijl Marijn van Geel op de achtergrond zijn nieuwste hits zingt. ,,Het begint nu pas goed te lopen‘’, zegt hij. ,,Vanavond verwacht ik zo’n 750 bezoekers. Misschien wel meer.‘’ Hoogmoed is verantwoordelijk voor het programma en heeft de nodige contacten met de artiesten gelegd.

Eerder die dag is in de loods een informatiemarkt annex netwerkborrel gehouden. En ook die is goed bezocht, zegt Helmy Bruning. Met volop animo voor de rondleidingen over de Waterschans, het oudste vestingwerk van Bergen op Zoom dat volledig in ere is hersteld. ,,Gidsen van SBM (Stichting Bezichtiging Monumenten) hebben in twee groepen zo’n vijftig bezoekers rondgeleid‘’, zegt Bruning.

Vervolg

Ook veel belangstelling voor de weervisserij en de vrijwilligers van Hospice De Markies, het goede doel van het evenement. Bezoekers kregen uitleg over de specifieke vorm van terminale zorg. ,,Er rust toch nog vaak een soort van taboe op‘’, zegt Bruning. ,,Nu hebben we het voor veel mensen toegankelijk gemaakt. En dat sloeg aan.‘’