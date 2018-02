10-jarig meisje heeft nu al eigen boek in de winkel

Ekspesisie met ontwerpen bouwclubs te bewonderen in Markiezenhof

9:17 BERGEN OP ZOOM - In Het Markiezenhof in Bergen op Zoom is maandagavond de 'Vastenavend Ekspesisie Tentoongespreid' door de Gròòtste Boer Joost Eijkman geopend. De Gròòtste Boer verving Prins Nilles III die afwezig was in verband met familie uitbreiding.