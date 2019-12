10.500 kilo kunst in de takels, scherm ‘Tussenstop’ naar hoger niveau bij Bergse Randweg

Bij dit Tiny House in Hoogerhei­de kun je zaterdag een kijkje komen nemen

14:28 HOOGERHEIDE - Elisah Pals en haar vriend Martin Kreft houden zaterdag 14 december een open dag bij hun Tiny House dat ze aan het bouwen zijn aan de Kooiweg 23 in Hoogerheide. De bedoeling is dat hun kleine huis als het klaar is in Breda komt te staan.