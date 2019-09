'10.000 zonnepanelen bij boeren in Steenbergen en het einde is nog niet in zicht’

‘Nooit twijfel over rvs-bou­ten De Schelp’

6:03 BERGEN OP ZOOM - Over de roestvrijstalen bouten die twintig jaar geleden gebruikt zijn bij de bouw van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom is nooit twijfel geweest. ,,Als dat zo was, dan had ik dat gehoord. En ik niet alleen. Dan had iedereen dat geweten. Dat kun je niet onder de pet houden.”