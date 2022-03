1 op de 5 inwoners van de gemeente Woensdrecht komt uit België: ‘Hun betrokkenheid mag wel sterker’

Stilte en witte rozen voor Oekraïne: ‘Je voelt je zo machteloos’

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter hield woensdagavond een toespraak tijdens een bijeenkomst bij het NU-monument op het Thaliaplein in Bergen op Zoom. ,,We zijn hier bijeen om onze afschuw te uiten voor de meedogenloze manier waarop Rusland Oekraïne is binnengevallen.”

2 maart