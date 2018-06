1.750 Rovers rennen zich in het zweet bij Fort de Roovere

HALSTEREN - 'Jullie mogen niet rusten voordat het Fort is ingenomen, dappere soldaten, doe je best'! Onder die aanvuringen laten deelnemers zich zaterdag oppeppen in de starttent voor de Rovers Run 2018.

De Rovers Run is een loopwedstrijd met obstakels, of eigenlijk is het geen wedstrijd. Het gaat bij een obstacle run puur om de prestatie, het uitlopen van de 7, 14, 21 of 42 kilometer is voldoende voor een medaille, zo legt ons de Stichting Rovers Run uit die het evenement voor de derde keer op touw zet.

Vier vrienden uit Goes voelen precies aan wat daarmee bedoeld wordt. ,,Je wilt de sterke kant van jezelf laten zien, bikkelen, kapot gaan", zegt Peter Hoogesteger (21) die door de andere drie als initiatiefnemer van deelname aan de run bij Fort de Roovere wordt gezien. Voor Johan Flipse (21) is het iets compleet nieuws. ,,Ik hoop dat ik het ga redden, 21 kilometer is best veel. Mijn vriendin verklaart me voor gek omdat ik niet geoefend heb. Maar ik ga er maar gewoon in en dan zie ik het over een uurtje of drie wel. Haha, nee, we willen natuurlijk niet falen."

Volledig scherm De eerste groep runners is op weg, eerst kruipen over het gras, dan klimmen over een houten muur. © Florence Imandt

De Zeeuwen zijn er zaterdag redelijk vroeg bij en het deelnemersveld is dan nog klein. Dat zal gedurende de dag flink veranderen, want er meldden zich maar liefst 1.750 deelnemers aan. ,,Het evenement groeit", concludeert pr-man Stijn Nuijten, verkleed als Franse soldaat anno 1747. ,,We begonnen met 900 deelnemers, vorig jaar waren het er 1.100 en we denken dat we vandaag zo'n 2.500 mensen op het terrein hebben, inclusief publiek en inclusief de activiteiten van het Zuiderwaterlinie Festival, met onder meer parachutespringers."

Nuijten schrijft het succes van het evenement toe aan het unieke historische karakter. ,,Er zijn natuurlijk meer obstacle runs, maar ons concept is onderscheidend. We combineren sport met historie en een prachtige natuurlijke omgeving. Dat horen we van veel deelnemers terug. De meesten komen uit de directe omgeving, maar steeds meer mensen komen van verder weg."

Volledig scherm De aankleding van de Rovers Run in historische sferen. © Florence Imandt

Dat geldt ook voor het publiek. In een van de pallet-zitconstructies op het centrale terrein genieten Marijke Smit en Carla Willemsen van koffie en een aangenaam zonnetje. Ze komen uit Duiven en logeren een week in een Halsterse B&B. ,,Ze wezen ons daar op dit evenement. We zien ze hier allemaal starten en finishen. Hartstikke leuk. Schitterende omgeving."

Rafke Rutjes uit Wouw staat met haar zoons Sven en Mats het routebord te bestuderen. ,,We kijken waar we gaan staan om mijn man aan te moedigen en te zien afzien. Hij loopt de 42 kilometer. Ja, we gaan natuurlijk bij een obstakel staan en daarna ook nog even naar De Heide, kunnen we meteen lekker lunchen!"