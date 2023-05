Techniekmiddag in Baarle: blijven proberen, tot de melkpakrobot werkt

Geruchtma­ken­de ontvoering in Breda: veroordeel­de mannen in hoger beroep

BREDA/ULICOTEN - De drie mannen die veroordeeld zijn voor een geruchtmakende ontvoering in Breda zijn in hoger beroep gegaan. Dat laat het gerechtshof in Den Bosch weten. Twee mannen verbleven tijdens de gijzeling enkele dagen onder erbarmelijke omstandigheden in een loods in Ulicoten.