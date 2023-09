Baar­le-Nas­sau werkt aan nieuwe coalitie: CDA, VPB en Baarle! gaan onderhande­len

BAARLE-NASSAU - Het CDA, Baarle! en Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) gaan de komende weken onderhandelen over een nieuw bestuursakkoord. Dat was nodig nadat de coalitie in Baarle-Nassau voor de zomer haar meerderheid verloor.