Koperdieven stelen grafmonument dat de vader van Pascal voor zijn moeder maakte: ‘Dit is onvervangbaar’

Provincia­le Statenver­kie­zin­gen: dit is hoeveel mensen in Baar­le-Nas­sau mogen stemmen

In de gemeente Baarle-Nassau mogen woensdag 5.500 kiesgerechtigden hun stem uitbrengen voor een nieuw bestuur van de provincie Noord-Brabant. Dat is 77,7 procent van alle bewoners in Baarle-Nassau. Deze stem kunnen ze uitbrengen bij 4 verschillende stembureaus. Dat blijkt uit een analyse van de dataredactie.