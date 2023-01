Jongeren van zorgboerderij maken sneeuwpop van 3,5 meter: ‘De grootste ooit’

BAARLE-NASSAU - Het begon met het sneeuwvrij maken van het erf, maar mondde uit in een gigantische sneeuwpop. Jongeren van Zorgboerderij de Hardel Hoeve in Baarle-Nassau maakten gisteren een sneeuwpop van 3,5 meter. ,,Hij heeft de eerste nacht overleefd.”

,,We maken ons erf altijd ijs- en sneeuwvrij”, vertelt eigenaresse Joyce Hendriks van Zorgboerderij de Hardel Hoeve, waar gisteren tot wel tien centimeter sneeuw viel. Op die zorgboerderij in het buitengebied tussen Alphen en Baarle-Nassau komen dagelijks jongeren met onder meer het syndroom van Down, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

,,Toen zij zagen hoeveel sneeuw er lag toen we hadden alles opgeruimd, kwamen enkele jongeren met het idee om er een enorme sneeuwpop van te maken. Dat doen we wel eens vaker, maar dit is de grootste die we hier ooit hebben gemaakt.”

Hulptroepen ingeschakeld

Omdat Hendriks eigen initiatief en teamwork van harte aanmoedigt, trommelde ze iedereen op om te helpen. ,,De jongeren hebben allemaal sneeuwballen gerold en we hebben die samen op elkaar gezet, zodat er een sneeuwpop ontstond.” Toen die sneeuwpop hen letterlijk boven het hoofd groeide, schakelde Hendriks bovendien nog hulptroepen in. ,,Mijn vader is met zijn tractor gekomen om hem af te maken.”

Hoewel het vrijdagmiddag behoorlijk regende en het daarna ook nog ijzelde, heeft de sneeuwpop zijn eerste nacht glansrijk doorstaan, meldt Hendriks. ,,Hij staat er nog, en volgens mij is hij nog even groot als gisteren.” De komende middag is een kritiek punt voor de sneeuwpop. De verwachting is dat het kwik dan één of twee graden boven het vriespunt stijgt.