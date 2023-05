Het wordt iets warmer in Baarle-Nassau

Techniek­mid­dag in Baarle: blijven proberen, tot de melkpakro­bot werkt

BAARLE-NASSAU - ,,Ik snap het nog niet helemaal, maar ik blijf het proberen. Als het mislukt, begin ik gewoon opnieuw. Maar zoals ie nu is, is ie perfect.” De robot van Gijs Pijnacker (10) uit Alphen oogt al gevaarlijk. De scherpe tanden maken een happende beweging en dat was precies zijn bedoeling.