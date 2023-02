Grensinfopunt in gemeentehuis van Baarle-Nassau

De medewerkers geven onafhankelijk, objectief en individueel advies. Ze houden rekening met de regionale bijzonderheden. Deze service gratis. Op donderdagvoormiddag is er tussen 9 en 12 uur vrije inloop. Tussen 13 en 17 uur kan je langskomen op afspraak. Je kan er bijvoorbeeld terecht als je als ondernemer personeel uit het buurland in dienst wilt nemen, als grensbewoner werkloos wordt of een uitkering krijgt of met pensioen gaat en in het buurland gewerkt hebt.