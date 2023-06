Enquête: ruim driehonderd inwoners van Baarle-Nassau hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Dertig jaar oude huiskamer van VV Bavel krijgt metamorfo­se: ‘Vertrouwde sfeer in nieuw jasje’

BAVEL - De club heeft de laatste weken nog flink wat kampioensfeesten gevierd in haar dertig jaar oude kantine. Maar vanaf half juni is de huiskamer van VV Bavel dicht voor een flinke opknapbeurt: ,,We krijgen een nieuwe bar én een koffiehoek.”