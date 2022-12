Eén dorp, twee landen, dertig enclaves: hoe het verschil in vuurwerkwetgeving overlast veroorzaakt in Baarle

Na kerstkist­jes­tocht nu ook kistjes­knut­se­loch­tend in Galder

GALDER - Het begon als corona-evenement, maar ook nu we voor het eerst in drie jaar een kerst zonder lockdown mogen vieren gaat de kerstkistjestocht in Galder door. Sterker nog: er is zelfs een knutselochtend bijgekomen.

14 december