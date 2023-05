Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

Organisa­tie trekt stekker uit Grenspop twee weken voor start festival: “Veel te weinig kaarten verkocht”

De organisatoren van Grenspop hebben twee weken voor de tweede editie van het festival de stekker eruit getrokken. Door een tegenvallende kaartenverkoop gaat het festival niet door. Het is een zure appel voor de organisatie want de voorbije weken waren kosten noch moeite gespaard. “Is dit het definitieve einde van Grenspop? We zullen zien.”