CDA zet opnieuw in op permanente bewoning voor L’Air Pur

Dit voorjaar was het weer zover: alle bewoners van het bungalowpark ten zuiden van de dorpskern van Baarle-Nassau kregen een brief op de mat. Permanente bewoning van huisjes op het vakantiepark is niet toegestaan, met uitzondering van een aantal bewoners die er al jarenlang zitten en gedoogd worden.

Handhaving

De gemeente benadrukte nog eens dat het feit dat iemand in de gemeentelijke administratie is ingeschreven op het park wil niet zeggen dat hij of zij er legaal woont. Sindsdien worden er elke paar weken handhaafbeslissingen genomen, waarbij mensen een last onder dwangsom krijgen opgelegd. Verhuizen ze niet naar een andere plek, dan moeten ze de gemeente Baarle-Nassau een fors bedrag betalen per maand dat ze op 'L’Air Pur blijven wonen.

Quote Is de gemeente voorbereid op een hausse aan vergun­nings­aan­vra­gen van bewoners van L’Air Pur? Cees de Jong, CDA Baarle-Nassau

Het is de lokale CDA-fractie al langer een doorn in het oog. Zij ijverde in haar verkiezingsprogramma voor een woonbestemming op het park, en raadslid Cees de Jong ziet in de invoering van de Omgevingswet een nieuwe kans om dat te realiseren.

Automatisch een vergunning

Hij heeft het gemeentebestuur gevraagd of het voorbereid is op bewoners die na 1 januari een zogenoemde objectgebonden vergunning aanvragen. Als de gemeente namelijk niet binnen veertien weken reageert, krijgen zij automatisch zo’n vergunning en mogen ze op het park wonen.

Dat kan ook als de gemeenteraad omgaat en kiest voor het toestaan van bewoning. ,,En dat zou zomaar eens kunnen”, schat De Jong in. Als het ergens kan, dan op L’Air Pur, zegt hij. Alle bungalowbezitters zijn daar namelijk ook eigenaar van de grond om hun woning. ,,Moet je dan nu gaan handhaven terwijl mensen er volgend jaar misschien legaal kunnen wonen?”