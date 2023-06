Bewolkt in Baarle-Nassau vandaag

Belgische ziekenwa­gens kunnen straks ook in Nederland te hulp schieten

BAARLE/MEERSEL-DREEF - Wie dringend medische hulp nodig heeft, zou zo snel mogelijk een ziekenwagen moeten krijgen. In de grensregio, zoals Putten, Essen of Baarle, is dat echt nog niet het geval. Daar moet snel verandering in komen. ,,Onze burgers in de grensstreek worden nu niet optimaal geholpen.”