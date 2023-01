Baarlese uitbaters modewinkel halen bakzeil bij Raad van State: geen appartementen

Michael en Dany Aalders-van Ras, de eigenaren van Pour Vous Madame aan de Baarlese Stationsstraat, dienden ruim vijftien jaar geleden al een plan in om vier appartementen te bouwen bij hun winkel. In eerste instantie kregen ze daarvoor vergunning, maar toen de naastgelegen Aldi in beroep ging kreeg zij gelijk. In 2013 trok de gemeente de vergunning in, en inmiddels zijn de eigenaren al een decennium aan het procederen.

Mislukte mediation

Drie jaar geleden leek er een geitenpaadje naar een uitkomst te zijn: de gemeente en de eigenaren besloten te proberen om er door middel van mediation uit te komen. Na maanden verzandde die poging, waardoor de twee partijen toch weer bij de Raad van State uitkwamen.

De Aalders-van Rassen vinden dat de gemeente in de afgelopen jaren meermaals het vertrouwen heeft gewekt dat zij uiteindelijk een vergunning zouden krijgen, maar in die redenering ging de Raad van State niet mee. Zij gaf de gemeente gelijk in haar bewering dat de plannen van de modewinkeluitbaters niet in de stedenbouwkundige visie passen.

Geluidsdempende maatregelen

Zo is in de bouwplannen van de appartementen niet voorzien in geluidsdempende maatregelen zoals een ‘dove gevel’. De Raad van State oordeelt dat ‘om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen, aanvullende geluidwerende maatregelen benodigd zijn’. Die zitten niet in de plannen van de winkeleigenaren.

Of de Aalders-van Rassen het hierbij laten zitten is maar de vraag. Tijdens de zitting vorig jaar lieten zij weten dat ze desnoods naar de civiele rechter of het Europese Hof zouden stappen. ,,We laten het er niet bij zitten”.