Zwaar vrachtverkeer en snelheidsduivels verontrusten dijkbewoner Hans: ‘Het is echt niet te geloven’

Bijna doodgere­den motorrij­der belandt op intensive care van bloedeigen zoon: ‘Stond me al op te wachten’

Zat vrachtwagenchauffeur Jonathan den H. uit Goudswaard op zijn mobiele telefoon toen hij op de N217 een motorrijder voor hem lanceerde? Of keek de trucker slechts twee seconden naar een metertje op zijn dashboard en doemde er toen plots een file voor hem op waardoor een botsing met zijn voorganger onvermijdelijk was? Die vraag stond donderdag centraal in de rechtszaak tegen de 24-jarige verdachte.

19 mei