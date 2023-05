Zoveel energie steken autofabrieken in een CO2-neutrale toekomst

Autofabrieken moeten in de nabije toekomst CO2-neutraal worden. Hoe lossen de automerken dat op? AD Auto bezocht in Brussel de fabriek waar de Audi Q8 E-Tron wordt gebouwd, en liet zich bijpraten over alle stappen die inmiddels zijn gezet om de productie klimaatneutraal te krijgen.

De productie van een auto kost een gigantische hoeveelheid energie. Enorme robots wringen zich onophoudelijk in allerlei bochten om hun taken te verrichten. Op elke werkplek brandt een bak helder licht. De lopende band blijft eindeloos door bewegen en tussentijds krioelen allerlei gerobotiseerde voertuigjes door de fabriekshallen om overal langs de assemblagelijn precies op het juiste moment de benodigde onderdelen af te leveren.

Felverlichte winkelstraat

Even verderop worden plaatdelen aan elkaar gelast en onderdelen met elektrisch handgereedschap vastgezet. Met laserstralen wordt berekend of alle carrosseriepanelen wel goed op elkaar zijn uitgelijnd. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de klimaatbeheersing binnen de grote assemblagehallen, zodat iedereen onder optimale omstandigheden kan werken. Trouwens: het personeel wil tijdens de pauze wél hun frisdrank graag koud of hun koffie heet kunnen drinken.

Volledig scherm Audi werkt er hard aan om alle fabrieken CO2-neutraal te maken © Audi

Het is kortom alsof je op koopavond door een felverlichte winkelstraat loopt, een paar dagen voor kerst. Overal gebeurt wel wat. In een autofabriek draaien de energiemeters echter dagelijks op volle toeren. En dan is er ook nog het transport van allerlei onderdelen die door externe toeleveranciers worden geproduceerd en bij de fabriek worden afgeleverd. Toch werkt de Audi-fabriek in Brussel inmiddels CO2-neutraal.

Audi Q8 E-Tron

Op deze historische locatie, waar in de jaren veertig van de vorige eeuw een fabriek werd neergezet door de familie D’Ieteren (de huidige Belgische importeur van alle VW-merken), zijn door de decennia heen talloze auto’s gebouwd, van grote Amerikaanse Studebakers en Packards tot de eerste Passats en Golfs. Totdat Audi het stokje overnam. Vroeger was hier zware industrie, inmiddels is Audi’s productiefaciliteit bijna een laboratorium waar met de grootste precisie elektrische Audi’s Q8 E-Tron worden geassembleerd. Om precies te zijn zo’n 50.000 exemplaren per jaar.

Volledig scherm Audi werkt er hard aan om alle fabrieken CO2-neutraal te maken © Audi

9,7 megawatt zonne-energie

Om klimaatneutraal te kunnen opereren, ondergaan autofabrieken een ware metamorfose. Terwijl de lopende band door blijft draaien, worden talloze maatregelen getroffen om de ‘carbon footprint’ van de industrie naar ‘nul’ om te buigen. Bij Audi in Brussel hangt al sinds 2018 een begeerd certificaat aan de muur: deze fabriek draait CO2-neutraal.

,,Sinds tien jaar liggen op het dak van de fabriek genoeg zonnepanelen om zo’n zestien voetbalvelden mee te vullen,” vertelt Peter d’Hoore, hoofd externe communicatie van Audi Brussel. ,,Daarmee kunnen we op zonnige zomerdagen zelf 50 procent van onze energiebehoefte opwekken, tot 9,7 megawatt. De resterende stroom die we verbruiken, is bijvoorbeeld afkomstig van windparken op de Noordzee. Groene stroom. Daarnaast hebben het plan om binnenkort een windturbine op het fabrieksterrein te plaatsen.”

Volledig scherm Audi werkt er hard aan om alle fabrieken CO2-neutraal te maken © Audi

Hongarije

Bij Audi in Brussel worden momenteel alleen de elektrische Q8 E-Tron en Q8 E-Tron Sportback geproduceerd. In 2022 liepen er iets meer dan 50.000 auto’s van de band. Later dit jaar zullen ook de Q4 E-Tron en Q4 E-Tron Sportback in Brussel gebouwd gaan worden. Alle batterijmodules voor deze modellen komen echter bij de Audi-fabriek in het Hongaarse Györ vandaan. Bepaald niet de kortste route richting Brussel.

,,Vroeger werden alle batterijmodules per vrachtwagen vanuit Hongarije getransporteerd,” zegt d’Hoore. ,,Inmiddels komen deze onderdelen per trein hier naartoe. Op die manier hebben we de CO2-uitstoot enorm kunnen drukken.” Maar waar komt de stroom vandaan waarop de treinen pendelen tussen Brussel en Györ? ,,Ook daarvan weten we 100 procent zeker dat er geen stroom afkomstig is van bijvoorbeeld kolencentrales. Alle energie waarop de treinen rijden, is afkomstig van wind- en zonneparken.”

Volledig scherm Audi werkt er hard aan om alle fabrieken CO2-neutraal te maken © Audi

‘Grijs water’

Een autofabriek verbruikt niet alleen enorm veel stroom, maar ook gigantisch veel water. ,,We maken tegenwoordig gebruik van ‘grijs water’,” vertelt Chris Stragier, coördinator CO2-strategie van Audi Brussel. ,,Hiervoor vangen we bijvoorbeeld regenwater op, dat in een ‘closed loop’ [een gesloten watercircuit – red.] voortdurend hergebruikt wordt.”

Er wordt dus geen water afgevoerd. ,,Zo ging in 2016 ons drinkwaterverbruik met 100.000 kubieke meter omlaag – een halvering ten opzichte van de jaren ervoor”, zegt Stragier. Een soortgelijk ‘grijs water’-systeem wordt bijvoorbeeld toegepast bij de Audi-fabriek in Mexico, waar de Q5 vandaan komt. Daar bespaart Audi 150.000 kubieke meter drinkwater op jaarbasis. In 2025 moeten alle productiefaciliteiten van Audi CO2-neutraal opereren.

In 2030 mogen er geen auto’s meer verkocht worden die rijden op fossiele brandstoffen (video):

CO2-compensatie wordt afgebouwd

Een autofabriek kan (gecertificeerd) CO2-neutraal draaien, maar hoe zit dat bijvoorbeeld met toeleveranciers en het transport van onderdelen? “Bij Audi eisen we van onze toeleveranciers dat zij eveneens investeren in een CO2-neutrale productie,” vertelt Peter d’Hoore. “We ontkomen er momenteel echter nog niet aan dat er in verschillende stadia van het gehele productieproces toch CO2 vrijkomt. Dit lossen we nu nog op door middel van CO2-compensatie, maar ook dat bouwen we zo snel mogelijk af.”

Vanaf 2033 alleen elektrisch

Uiteindelijk draait het niet alleen om het productieproces, maar ook om de producten zelf. Audi heeft inmiddels bekendgemaakt vanaf 2033 geen auto’s meer te bouwen met benzine- of dieselmotor, en volledig in te zetten op elektrische modellen. In Nederland worden sinds april 2022 geen modellen met dieselmotoren meer verkocht. Later dit jaar onthult Audi een vierde elektrische modelreeks: de Q6 E-Tron. Ook wordt er een productieversie verwacht van de A6 E-Tron, die in 2021 nog als concept car te zien was op de autoshow van Shanghai.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Wat is stikstof nu precies? En welke invloed heeft het op onze natuur en onze wereld? (video):

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: