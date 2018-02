Zorgen over veiligheid Tesla Model 3

Toen de Model 3 werd geïntroduceerd, was er nog sprake van dat dit de meest veilige auto ooit zou kunnen worden, maar een jaar later is er van dit sprookje weinig over. Van de 3.000 auto’s die vorig jaar zijn gebouwd, zijn er inmiddels minimaal drie rijp voor de sloop. Dat voorspelt weinig goeds voor de verzekeringspremies van de Tesla-bezitters. Bij de meest recente crash kwamen opnieuw problemen naar boven.

Autopilot

Bij dat ongeluk knalde een Amerikaan zonder te remmen met een snelheid van 96 kilometer per uur tegen een stilstaande auto. Wellicht was de autopilot-functie op dat ogenblik ingeschakeld en zag die de stilstaande auto niet, maar de bestuurder ontkent dat. Zijn verzekering accepteert geen verantwoordelijkheid bij het gebruik van de autonoom rijdende functie en gaat de omstandigheden wellicht verder onderzoeken.

Display

De bestuurder had snijwonden doordat het glas van de centrale display was gebroken bij de botsing. Autoruiten moeten gelamineerd zijn, maar regelgeving voor displays is er schijnbaar niet. De eigenaar, die al liet weten weer een Model 3 te willen, merkte bovendien op dat het na een ongeluk onmogelijk is om nog in het handschoenkastje te kunnen. Dat kan alleen via het scherm worden geopend – niet handig wanneer je bij je autopapieren wilt. Elon Musk, eigenaar van Tesla, heeft aangegeven dat naar beide problemen wordt gekeken en dat er updates komen naar aanleiding van deze crash.