Zonneauto die 1600 kilometer ver komt op één lading binnen 24 uur uitverkocht

De interesse voor de eerste 330 beschikbare auto’s was volgens de Washington Post enorm. meer dan 7500 klanten hebben een bestelling geplaatst. De interesse werd ongetwijfeld gewekt door de specificaties van deze uiterst efficiënte elektrische auto. De tweezitter haalt volgens Aptera een snelheid van 177 km/h en accelereert van 0-100 km/u in minder dan vier seconden.

De prijs klinkt ook gezond: het opvallende voertuig kost in de Verenigde Staten 25.900 dollar, ongeveer 21.500 euro. De aerodynamica oogt indrukwekkend. Het ontwerp is dan ook gebaseerd op het lijf van een vogel. De versie met de kleinste accu's mag niet meer wegen dan 800 kilogram.

Tot zover het goede nieuws. Want de Aptera is nog niet rijdend te zien en bestaat alleen in digitale vorm. Dit jaar worden de eerste drie prototypes gebouwd. Ook is nog allerminst zeker of de Aptera een Europese goedkeuring krijgt. Gelukkig is er nergens bezuinigd op de veiligheid, zodat die horde waarschijnlijk wel genomen kan worden.